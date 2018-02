Russische ambassade uit felle kritiek op Nederland

De Russische ambassade haalt in een verklaring fel uit naar Nederland vanwege de leugen van minister Zijlstra. In Nederland is volgens de Russen sprake van een continue stroom anti-Russische propaganda. Rusland zou systematisch worden afgeschilderd als een land met vijandige en agressieve bedoelingen.

In de verklaring staat dat Nederlandse functionarissen voortdurend valse beschuldigingen uiten. Ook de media krijgen kritiek. Die zouden het idee verspreiden dat Rusland geobsedeerd is door een "Groot-Rusland". Het is verkeerd om Rusland in verband te brengen met de ambitie om het Sovjet-rijk te herstichten, schrijft de ambassade. "Is dit geen voorbeeld van nepnieuws gericht tegen ons land?"

Dit kan alleen komen van hen die Rusland als een vijand willen afschilderen en de NAVO naar het oosten willen uitbreiden "onder het voorwendsel van een Russische dreiging", aldus het statement (.pdf).

"We hopen dat het gezond verstand zegeviert", besluit de verklaring. "En dat Nederland uiteindelijk weer inziet dat Rusland een onmisbare partner is in de strijd tegen nieuwe uitdagingen en bedreigingen."

Geen verrassende verklaring

Volgens correspondent David Jan Godfroid was de verklaring te verwachten. "Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had het eerder vandaag, in aanloop naar het bezoek van Zijlstra morgen aan Moskou, over de 'ongekende anti-Russische campagne in de Nederlandse media'."

Het onderzoek naar MH17 onder leiding van Nederland werd daarbij ook aangehaald. "Rusland maakt dankbaar gebruik van de gelegenheid die de affaire-Zijlstra biedt om zijn grieven tegen Nederland en daarmee tegen het Westen in het algemeen nog eens voor het voetlicht te brengen."

De NOS heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken om een nadere uitleg gevraagd, maar die blijft tot dusver uit.

Kamer kritisch

Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken moet zich vanmiddag in de Tweede Kamer verantwoorden voor zijn uitspraken. Gisteren erkende hij in de Volkskrant dat hij heeft gelogen dat hij in 2006 bij een ontmoeting met president Poetin aanwezig was.

Poetin had het in die ontmoeting volgens Zijlstra over een "Groot-Rusland". De minister zei in een toespraak uit 2016: "Want Groot-Rusland is waar hij naar terug wil. En zijn antwoord was: dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En Kazachstan was nice to have."

Zijlstra erkende dat hij het niet direct had gehoord maar dat hij het van een bron had. Dat was toenmalig Shell-topman Jeroen van der Veer. Die heeft deels afstand genomen van de interpretatie die Zijlstra van het gesprek heeft gegeven.