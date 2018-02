Blijdschap om nieuwe donorwet, maar ook kritiek

Nabestaanden

Henk Bakker, de voorzitter van Vereniging Harten Twee, de belangenorganisatie voor iedereen die een hart- en of longtransplantatie heeft ondergaan of daarvoor in aanmerking komt, is blij dat de wet is aangenomen. Hij vindt het wel jammer dat de wet iets is aangepast waardoor nabestaanden toch nog invloed hebben. "Maar principieel zal dat weinig veranderen, omdat dat in de praktijk nu ook het geval is. En ik snap dat het nodig was om de wet aangenomen te krijgen."

De wet is juist een verbetering voor nabestaanden, zegt Farid Abdo, ic-arts, die spreekt namens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). "Er is straks een systeem dat duidelijkheid geeft. En dat mensen activeert om daardoor actief na te denken over hun registratie en dat ook in eigen kring te bespreken. Daardoor zullen nabestaanden beter op de hoogte zijn. Wij zullen zien dat de druk op de schouders van nabestaanden minder zal worden."