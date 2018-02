'President Zuma krijgt 48 uur om af te treden'

De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma krijgt van zijn partij ANC 48 uur de tijd om op te stappen. Doet hij dat niet, dan wordt hij uit zijn functie ontheven, meldt staatsomroep SABC. Partijleider Cyril Ramaphosa zou die boodschap in hoofdstad Pretoria persoonlijk aan Zuma hebben meegedeeld.

Een anoniem ANC-lid verklaart tegenover Reuters dat de partij al heeft besloten Zuma per direct als staatshoofd weg te sturen. Dat besluit zou nog niet aan Zuma zijn meegedeeld.

Officiƫle verklaringen van de regeringspartij zijn er nog niet. De top van het ANC was bijeen in een dertien uur durende vergadering om een besluit te nemen over het lot van de 75-jarige president.

Corruptie en witwassen

De druk op de positie van Zuma is de afgelopen weken verder toegenomen. De president wordt in verband gebracht met corruptie en witwassen. Een van de schandalen gaat over de verbouwing van zijn huis voor bijna 20 miljoen euro, waarbij gebruik werd gemaakt van staatsgeld. In totaal lopen meer dan 700 aanklachten tegen de president.

Het ANC kwam al vaker bijeen om over Zuma's vertrek te praten. De president, die sinds 2009 aan de macht is, zou eerder deze week hebben gezegd dat hij bereid is tot een "waardig vertrek". In december werd Zuma al als ANC-partijleider vervangen door vicepresident Ramaphosa.