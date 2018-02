Top ANC bijeen om over vertrek president Zuma te beslissen

De top van de Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC is opnieuw bijeen om een besluit te nemen over het lot van president Jacob Zuma. Een verslaggever van de publieke omroep SABC zegt dat die bereid is om af te treden en dat alleen nog moet worden bepaald hoe dit bekend wordt gemaakt. Maar Zuma's woordvoerder ontkent dat de president opstapt en doet het bericht af als "fake news".

Zuma (75) is al een tijd in opspraak door aanhoudende berichten over corruptie en witwassen. In 2016 overleefde hij een motie van wantrouwen, ingediend door de oppositie, maar nu wil ook zijn eigen partij dat hij vertrekt. Eind vorige jaar koos het ANC vicepresident Cyril Ramaphosa al tot partijleider.

De partijtop heeft de bevoegdheid om Zuma opdracht te geven om te vertrekken. Vorig jaar wist hij nog te voorkomen dat het zover kwam. Eerder deze week waren er berichten dat Zuma met een "waardig vertrek" zou hebben ingestemd.