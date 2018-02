'President Zuma bereid tot waardig vertrek'

De Zuid-Afrikaanse president Zuma is bereid tot een "waardig vertrek" zodra is voldaan aan een lijst voorwaarden. Dat hebben leiders van Zuma's ANC-partij gezegd de nieuwswebsite Times Live.

Zuma sprak vanavond met de nieuwe ANC-leider Cyril Ramaphosa en andere leden van de ANC-top. Hij heeft niet publiekelijk bevestigd dat hij instemt met de deal. Ramaphosa, die Zuma in december opvolgde als ANC-leider, is ook de beoogde nieuwe president. Zuma's termijn loopt pas in 2019 af, maar de druk op hem neemt de laatste weken sterk toe.

Geen troonrede

Dit weekend verzocht de partijtop van de ANC de president dringend om op te stappen. Ze wilden voorkomen dat hij donderdag de State of the Nation zou kunnen uitspreken, de Zuid-Afrikaanse versie van de troonrede.

De parlementsvoorzitter hakte de knoop vandaag door en heeft de toespraak voorlopig opgeschort. Ook morgen is er een topoverleg gepland over de toekomst van Zuma.

Corruptie

De president wordt verdacht van grootschalige corruptie en witwassen. Tegen hem lopen 738 aanklachten en zijn populariteit is - net als de economische situatie in het land - steeds verder teruggelopen. Hij overleefde in 2016 een motie tot afzetting van de oppositie en ontsloeg begin vorig jaar negen kritische ministers en zes staatssecretarissen. Er was vooral veel woede over het ontslag van de minister van Financiƫn, die juist geroemd werd om zijn stabiele beleid.

Ook maakte Zuma zich uitermate impopulair door een grondige verbouwing van zijn luxueuze villa in zijn geboortedorp Nkandla te financieren met zo'n 20 miljoen aan belastinggeld. Na een vernietigend rapport van de ombudsman en een rechterlijke uitspraak heeft Zuma inmiddels beloofd om het geld terug te betalen.