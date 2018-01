Top ANC bijeen, mogelijk over lot president Zuma

In Zuid-Afrika is de top van het ANC bijeen. Mogelijk staat het aftreden van president Zuma op de agenda. Volgens de onafhankelijke tv-zender eNCA TV is Zuma vanmorgen gevraagd om zijn functie neer te leggen. De partij wil dat niet bevestigen.

Zuma verliest steeds meer aan populariteit. Tegen hem lopen meer dan 700 aanklachten wegens corruptie en witwassen.

In december werd een nieuwe leider van het ANC gekozen, omdat de termijn van Zuma afliep. Hij schoof zijn ex-vrouw Nkosazana Dlamini-Zuma (68) naar voren om hem op te volgen als partijleider. Zuma ging ervan uit dat zij ervoor zou zorgen dat hij niet zou worden vervolgd. Maar ze verloor de verkiezing van de ondervoorzitter van de partij, Cyril Ramaphosa (65).

Zuma heeft het recht om aan te blijven tot 2019, als zijn tweede termijn erop zit. Maar het ANC wil zo snel mogelijk van hem af, in elk geval voordat hij in februari de jaarlijkse State of the Nation zou moeten houden. Als Zuma niet vrijwillig opstapt, kan het parlement een afzettingsprocedure tegen hem beginnen.