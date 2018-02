'Positie Nederland verzwakt door leugen Zijlstra'

Zijlstra zegt vandaag dat het dom was om te liegen over zijn ontmoeting met de Russische president, een verhaal dat hij sinds 2014 binnen en buiten de VVD heeft verteld. Maar het getuigt niet alleen van Zijlstra's internationale onervarenheid, zegt Van de Roer, het schendt ook de basiswetten van de diplomatie. "Dit kan niet, vier jaar een leugen in stand houden."

Van de Roer had al twijfels toen Zijlstra over de ontmoeting met Poetin sprak op een partijcongres in 2016. "De eerste keer dat ik dit verhaal hoorde, dacht ik al, who the hell is Halbe Zijlstra, dat hij daarbij was? Was hij door een kelderraam naar binnen gekropen? Hij hangt nu een beetje de havik uit tegenover Rusland, alsof hij Poetin al jaren door heeft. Van die stoere grootspraak heb ik in de nasleep van het MH17-drama niets gemerkt: daar heeft Zijlstra zich als een volgzame duif van het slappe Nederland gedragen."