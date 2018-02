Unilever dreigt te stoppen met advertenties op sociale media

Unilever dreigt te stoppen met adverteren op grote digitale platforms zoals Facebook en YouTube. Hoofd marketing Keith Weed maakt dat later vandaag bekend tijdens de Interactive Advertising Bureau conferentie in Californië, een jaarlijkse bijeenkomst die in het teken staat van digitale reclame.

In de geplande speech van Weed staat dat Unilever niet wil adverteren op platforms die niet genoeg doen om kinderen te beschermen en haat verspreiden. Vorig jaar ontstond er ophef toen onder meer advertenties van het was- en levensmiddelenbedrijf bij video's met extremistische inhoud stonden.

De multinational is een van de grootste adverteerders ter wereld met een marketingbudget van 7,7 miljard euro. Eerder sneed het concern al flink in zijn advertentie-uitgaven. Nu gebruikt het bedrijf zijn macht om onder meer YouTube en Facebook te stimuleren om racistische en haatdragende content op te sporen en te weren. Google, eigenaar van YouTube, wilde niet reageren. Facebook was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Niet de enige

YouTube heeft al een jaar af en aan problemen met adverteerders die zich tijdelijk terugtrekken vanwege ongewenste content. Een paar maanden terug besloten een aantal grote adverteerders, zoals snoepmaker Mars en sportmerk Adidas, hun advertenties op het videoplatform tijdelijk te pauzeren. De reclames van deze multinationals stonden naast video's waarin onder meer schaars geklede kinderen te zien waren en waar seksueel getinte reacties onder stonden.

Procter & Gamble, 's werelds grootste adverteerder, sneed vorig jaar ook flink in zijn online marketingbudget. Volgens het bedrijf waren de online advertenties niet effectief genoeg en werd er onder meer geadverteerd op sites die vooral bezocht werden door robots.