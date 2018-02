Wekdienst 10/2: tegenvaller voor TeamNL en Sinn Fein-leider zwaait af

Goedemorgen! Vandaag zijn er medaillekansen op de Olympische Spelen in het shorttrack en schaatsen. En Gerry Adams neemt in Ierland na 35 jaar afscheid als leider van Sinn Fein.

Het is eerst bewolkt, mistig en er valt er lokaal mogelijk een bui. In de middag breekt soms de zon door en het wordt een graad of 5.