Wall Street sluit in de plus na turbulente beursweek

De beurzen in New York zijn vrijdag na een onrustige handelsdag met grote winsten gesloten. Daarmee is iets van het aanzienlijke verlies op Wall Street van deze week goedgemaakt.

De Dow Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger, waarmee de index deze week in totaal 5,2 procent daalde. Technologiebeurs Nasdaq en de S&P 500 stegen beide ongeveer 1,5 procent, wat het totale verlies op beide beurzen deze week beperkte tot ruim 5 procent.

De Europese beurzen sloten de week af met forse verliezen. De AEX eindigde 1,5 procent in de min; de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,4 procent in.

De dalingen zijn het vervolg op de verkoopgolf van begin deze week. Maandag daalde de Dow Jones voor het eerst in jaren met meer dan 4,5 procent. Het was het grootste verlies sinds 2011. De dagen erna veerden de koersen weer op en leek het rustiger te worden, maar uiteindelijk hield de onrust de hele week aan.