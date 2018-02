'Vermeend opgestapt bij eigen uitgeverij'

Oud-minister Willem Vermeend heeft zich teruggetrokken bij uitgeverij Einsteinbooks, die hij zelf heeft opgericht. Volgens de Volkskrant heeft hij zich laten uitschrijven als commissaris. Dat deed hij een dag na het optreden bij Nieuwsuur van Rian van Rijbroek, met wie hij het boek De wereld van cybersecurity en cybercrime schreef.

Er kwam veel kritiek op het optreden van Van Rijbroek, omdat ze volgens tech-experts onwaarheden had verkondigd. De NOS en Nieuwsuur troffen vervolgens plagiaat aan in het boek van Vermeend en Van Rijbroek, waarna het uit de handel genomen werd. Vermeend erkende dat er plagiaat was gepleegd bij het schrijven van het boek.

Het gesprek van Van Rijbroek was op maandag 29 januari. Volgens de Volkskrant, die sprak met de Kamer van Koophandel, liet Vermeend zich de dag daarna met terugwerkende kracht per 22 januari uitschrijven bij Einsteinbooks. Tegen de krant ontkent Vermeend dat dit met terugwerkende kracht is gebeurd.

Kinderen ook weg

Ook de kinderen van Vermeend zijn weg bij Einsteinbooks. Vier dagen na de uitzending van Nieuwsuur stapte zijn dochter op als bestuurder. Zijn zoon was begin januari al vertrokken bij de uitgeverij.

Vermeend begon in 2002 met Einsteinbooks. Hij schreef zeker vijftien boeken over onder meer de gezondheidszorg en het klimaat, vaak samen met een deskundige, en gaf deze boeken zelf uit.

Voordat hij met de uitgeverij begon was hij onder meer minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris van Financiƫn.