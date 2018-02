Vermeend over plagiaat: ik spreek u niet eens tegen, het is gewoon waar

Oud-minister en -staatssecretaris Willem Vermeend erkent dat in een boek waar hij co-auteur van is plagiaat is gepleegd. "Ik spreek u niet eens tegen, het is gewoon waar", zegt de voormalig PvdA-minister in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik ga niemand beschuldigen. Ik draag de volle verantwoordelijkheid voor deze stommiteit." Hij zegt dat alleen de bronvermelding ontbreekt.

Gisteren troffen de NOS en Nieuwsuur in het boek van Vermeend en Van Rijbroek plagiaat aan van tien verschillende artikelen en websites. Zo kwamen er onder meer letterlijke passages uit twee artikelen van NRC, stukken van de website van ict-jurist Arnoud Engelfriet en delen van Wikipedia-artikelen. Ook komen delen van de tekst overeen met een stuk uit de Volkskrant en van Security.nl.

Ict-advocaat Christiaan Alberdingk Thijm zegt dat correcte bronvermelding niet afdoende is wanneer er teksten of delen van teksten integraal worden overgenomen. "Je moet die informatie in je eigen woorden zetten of je moet citeren. Als je met de juiste bronvermeldingen hele teksten overneemt, pleeg je alsnog auteursrechtinbreuk."