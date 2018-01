Deskundigen over Nieuwsuur-uitzending DDoS-aanval

"Sinds eind 2013 worden aanvallen groter en geavanceerder, het lijkt er op dat iemand de beveiliging van de banken aan het testen is"

DDoS-aanvallen worden inderdaad steeds groter en complexer, bevestigt Victor Gevers. "Een DDoS-aanval kan bedoeld zijn om ander hackverkeer te maskeren. Maar banken zouden dat moeten kunnen zien. Daar werken hele slimme hackers."

Ook Ruwhof ziet nieuwe soorten en grotere aanvallen. "Maar als dit een beveiligingstest is, is hij niet geslaagd, want wat ze bereikten is enorme media-aandacht en dat vergelijkbare aanvallen in de toekomst makkelijker kunnen worden gepareerd." Inmiddels weten de banken namelijk hoe de aanvallers opereren.

"Het is beter om een bekabelde verbinding en een vpn-verbinding te gebruiken"

Bekabeld is in principe beter, vinden ook de experts: meekijken is dan moeilijker. Het advies om een zogenoemde vpn-verbinding te gebruiken, een 'virtual private network' is niet altijd goed.

"Zeker als je je eigen thuisnetwerk gebruikt is dat misschien zelfs onverstandig, omdat je je dataverkeer nog eens via een ander bedrijf laat lopen", aldus onderzoeker Ruwhof. Het is bovendien onnodig, want banksites en -apps beveiligen zelf al de verbinding, tekent Ruwhof aan.

Directeur Remmelzwaal tekent bovendien aan: dit beveiligingsadvies heeft niets te maken met een DDoS-aanval.