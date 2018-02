'Boef en familiemens' Holleeder deed deze week een boekje open

1. Holleeder praat

"Weet u hoe het zit...", "U moet goed begrijpen...", "Kijk, u moet het zo zien..."

Zo begint vaak de uitleg van Willem Holleeder over hoe het er in de jaren 90 aan toe ging in het criminele milieu. Urenlang legt hij op zijn eigen typische manier uit hoe de verhoudingen lagen in de onderwereld, wie er ruzie had met wie en wie er samen zaken deed.

De rechtbank ondervroeg hem deze week over de 127 pagina's tellende handgeschreven brief die Holleeder heeft ingeleverd over het verloop van zijn criminele carrière, over de verklaringen die hij heeft afgelegd bij de politie en over het verhaal dat hij in eerdere rechtszaken heeft verteld.

Cruijffiaans

Holleeder, die in mei zestig wordt, sprak met zijn onvervalste Amsterdamse tongval over de nasleep van de Heineken-ontvoering en zijn relatie met verschillende Amsterdamse criminelen. Soms met een geintje tussendoor ("Ik kan van mezelf zeggen dat ik best gezellig kan zijn"). En soms met bijna Cruijffiaanse wijsheden: