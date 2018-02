'Ik ben volgens Astrid een beest, maar het omgekeerde is waar'

"In het boek van Astrid staat dat ik mijn familie heb geterroriseerd", zei Willem Holleeder vandaag. "Ik ben volgens haar een beest. Maar het omgekeerde is waar." En dat denkt Holleeder te kunnen bewijzen de komende maanden, tijdens de behandeling van zijn rechtszaak.

"Ik heb alle oude tapgesprekken met mijn familie op een rij gezet. Daarin is te horen dat onze relatie altijd goed is geweest. Ze hebben altijd alles voor me gedaan en ik heb ook altijd voor hen klaargestaan. Het is een gotspe wat Astrid hier doet."

Diepe duik in Amsterdamse onderwereld

Holleeder wordt ervan verdacht dat hij opdracht gaf voor een reeks liquidaties tussen 2002 en 2006. Vanmiddag werd hij voor het eerst op zitting ondervraagd, aan de hand van een 127 pagina's lange handgeschreven verklaring die hij heeft opgesteld.

Het werd meteen een diepe duik in de Amsterdamse onderwereld, waar in de loop der jaren tientallen doden vielen. "Van uw vrienden en bekenden is bijna niemand meer over", constateerde rechtbankvoorzitter Frank Wieland. Hij vroeg zich af hoe het was om te leven in een wereld waar dodenlijsten circuleren en iedereen elkaar wantrouwt.