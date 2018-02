Holleeder noemt betrokkenheid bij liquidaties 'allemaal onzin'

Maar het OM zegt het verhaal van Holleeder "met enige scepsis" te bekijken. Volgens justitie heeft hij aantoonbaar gelogen, bijvoorbeeld over zijn contact met Astrid. Waar Holleeder zei dat hij zijn zus nooit belde, telde het OM 576 telefoontjes.

Het Openbaar Ministerie zei te betreuren dat Astrid Holleeder haar kant van het verhaal in boeken en in de media al naar buiten heeft gebracht, maar benadrukte nog pal achter de getuigen te staan.

"Er blijkt niets van een jacht op geld of het moedwillig kapot maken van verdachte", zei officier van justitie Tammes. "Sterker: Astrid voerde een innerlijke strijd om tegen haar broer te verklaren vanwege de liefde die zij ondanks alles voor hem voelt."

Eenzijdig

Maar volgens advocaat Sander Janssen hebben juist de zussen van Holleeder gelogen en is hun verhaal "volstrekt eenzijdig". Hij verwacht dit proces te kunnen aantonen dat van Holleeder een "karikatuur" is gemaakt, dat hij niet de grote crimineel is die van hem wordt gemaakt en dat hij nooit opdracht heeft gegeven voor moorden.

De verdediging van Holleeder zegt dat er geen bewijs is dat hun client wél bij liquidaties betrokken is. "Er is geen technisch bewijs, geen dna, vingerafdrukken of andere CSI-achtige dingen. Er zijn ook geen tapgesprekken of observaties. Alles draait om het veronderstelde motief wat hij zou hebben gehad."

Peter R. de Vries

Het proces begon vandaag onder grote belangstelling van de pers in een extra beveiligde zittingszaal. Het Openbaar Ministerie ging ook in op de media-aandacht die Holleeder trekt en haalde een crimineel aan die zei: "Holleeder is naast kaas het meest bekende product van Nederland."

Volgens het OM heeft Holleeder die aandacht aan zichzelf te danken, omdat hij na zijn vrijlating zelf de publiciteit zocht. "Allemaal met maar één doel: zijn ware aard buiten het zicht houden."

Misdaadjournalist Peter R. de Vries moest begin van de middag de rechtszaal verlaten, omdat hij in april zelf nog moet getuigen in de zaak tegen Holleeder. De rechtbank vindt het niet wenselijk dat De Vries tot die tijd zelf kan horen wat Holleeder allemaal verklaart.