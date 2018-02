Nummer 3 op lijst Forum voor Democratie stapt op vanwege koers

Eerder deze week ontstond al onrust over het democratische gehalte van de partij. Drie prominente leden uitten in een brief aan de leden kritiek op de organisatie en de besluitvorming binnen de partij van Thierry Baudet.

Daarmee sloten ze zich aan bij de bezwaren van twee leden die maandag door Baudet uit de partij werden gezet. Dat waren Robert de Haze Winkelman en zijn echtgenote Betty Jo Wevers. Volgens de partijleider wilden zij de macht bij Forum voor Democratie grijpen.

Teunissen heeft een lijst met kritiekpunten aan het bestuur voorgelegd. Ze schrijft het er onder meer niet mee eens te zijn dat het partijbestuur maar uit drie personen bestaat, onder wie fractievoorzitter Baudet. Verder noemt ze het "bizarre royement" van De Haze Winkelman en Wevers en "het dreigement om iedereen die de roep om democratisering steunt te royeren".