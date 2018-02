Meer ontevredenen binnen Forum voor Democratie roeren zich

Binnen de partij Forum voor Democratie zijn nog eens drie prominente leden opgestaan die klagen over een gebrek aan democratie binnen de partij. In een brief aan de leden uiten ze kritiek op de organisatie en de besluitvorming binnen de partij van voorman Thierry Baudet. Daarmee sluiten ze zich aan bij de bezwaren van de twee leden die gisteren door Baudet uit de partij werden gezet.

De drie briefschrijvers zijn Gert Reedijk, Arthur Legger en Freek-Jan Berkhout, die voor de Tweede Kamerverkiezingen op plaatsen 8, 12 en 17 stonden. Zij doen voorstellen om de partijdemocratie te herstellen door meer dan drie mensen in het partijbestuur toe te laten en de provinciale teams weer in ere te herstellen.

'Amicaal door een deur'

Baudet en FvD-Kamerlid Hiddema ontkennen dat er onrust is in hun partij. Hiddema: "Er is zat ruimte voor tegenspraak, wat een onzin zeg! Wij zijn twee zeer libertijnse karakters en we verkneukelen ons over de nieuwe activiteiten die we gaan ondernemen in het land. Maar dat kan alleen floreren als iedereen amicaal met elkaar door een deur kan".

Ook Baudet zegt dat hij de prominente leden De Haze Winkelman en zijn echtgenote Betty Jo Wevers niet heeft geroyeerd om hun mening. "Nee natuurlijk niet! Maar waar geen ruimte voor is, is het willen ondermijnen en stukmaken van de partij. Die is te belangrijk om te laten stukmaken door rancuneuze mensen die het op hun eigen manier willen doen en dat koste wat het kost willen doordrammen."

Robert de Haze Winkelman, die gisteren de laan werd uitgestuurd, vermoedt dat Baudet een voorbeeld wilde stellen aan andere opstandige leden. "Ik vermoed dat hij dacht: 'als we de boodschapper onthoofden dan is het opgelost'."

Geen LPF-achtige taferelen

Volgens NOS-verslaggever Ron Fresen zijn het nog geen LPF-achtige taferelen, omdat de ruzies bij die partij indertijd allemaal erg zichtbaar waren en bij deze partij is dat niet zo is. "Maar fijn voor de partij is het niet. Forum voor Democratie zegt op te komen voor meer democratie en krijgt nu uit eigen gelederen het verwijt dat ze helemaal niet democratisch zijn."

Het is volgens hem moeilijk om het democratische gehalte van FvD te bepalen omdat het om een jonge partij gaat en omdat Baudet zegt dat er genoeg ruimte is voor discussie en tegenspraak. "In de statuten kan je echter lezen dat het onmogelijk is om het partijbestuur af te zetten", aldus Fresen. Baudet heeft duidelijk gemaakt dat er geen verdere democratisering te verwachten is.