Officier van justitie dook onder na ernstige bedreiging

Een officier van justitie van het parket Noord-Nederland is vorig jaar zo ernstig bedreigd dat zij tijdelijk moest onderduiken. Ze is inmiddels overgeplaatst. De officier deed onderzoek naar motorclub No Surrender, maar het is onbekend of de bedreiging uit die hoek komt, schrijft De Telegraaf.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat de vrouwelijke officier na een bedreiging is ondergedoken, maar wil er verder niets over kwijt.

Bijna gelijktijdig met de officier dook de Emmense locoburgemeester Bouke Arends onder in Groot-Brittannië. Hij werd met de dood bedreigd, na het sluiten van een clubhuis van No Surrender. Volgens het OM betekent dat niet dat de bedreiging van No Surrender afkomstig is.

'Iedereen zwijgt'

Het is te kort door de bocht om te zeggen dat de bedreiging tegen de officier van justitie rechtstreeks van No Surrender komt, zegt Telegraaf-journalist Mick van Wely in het NOS Radio 1 Journaal. "Iedereen zwijgt daarover. Vast staat wel dat zij een groot onderzoek leidde naar No Surrender en topman Henk Kuipers. Verder deed zij geen grote onderzoeken, dus zeg het maar."