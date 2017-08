Klaas Otto verdacht van beramen aanslag op officier van justitie

Klaas Otto wordt verdacht van het beramen van een aanslag op een officier van justitie. Dat bevestigt de advocaat van Otto, Louis de Leon. De cel van de ex-leider en oprichter van motorclub No Surrender is gisteravond doorzocht.

Een arrestatieteam van de politie heeft gisteravond op de A15 bij Sliedrecht een man (44) opgepakt die de aanslag moest plegen. Het doelwit was een officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant.

In Sliedrecht en Rotterdam zijn twee woningen doorzocht. Er is beslag gelegd op computers, mobiele telefoons en digitale gegevensdragers.

Uitzonderlijk

Volgens justitieredacteur Remco Andringa zou de bedreigde officier Greetje Bos zijn. "Bos is iemand die veel zaken doet rond georganiseerde misdaad in Brabant."

Verdere details wil het OM niet geven. Andringa zegt dat er in juli informatie is binnengekomen bij het team criminele inlichtingen van de politie over de dreiging.

Otto zit al een jaar vast in Middelburg op verdenking van het afpersen van verscheidene mensen en het gebruik van geweld. Otto is in afwachting van zijn proces, dat staat gepland voor half september.

Het OM noemt het uitzonderlijk dat er een dreiging is tegen een officier van justitie. "Het gebeurt weleens, maar dan nemen we natuurlijk wel alle maatregelen", zegt persofficier Jirko Patist van het Landelijk Parket. "Dit kunnen we niet toelaten in Nederland."

Valse tip

Otto zelf ontkent. Via zijn advocaat laat Otto weten dat hij nooit iemand opdracht heeft gegeven om iemand iets aan te doen en dat de beschuldiging "ongefundeerd" is. Advocaat De Leon: "Ik sluit zelfs niet uit dat het OM zelf een valse tip heeft gegeven, alleen maar om Klaas Otto over te kunnen plaatsen naar de extra beveiligde inrichting in Vught."

De Leon wijst daarbij op de zaak rond een andere officier van het parket Zeeland-West-Brabant, die een doodsbedreiging verzon. De Leon zegt dat het OM in maart heeft geprobeerd om Otto over te laten plaatsen naar Vught, maar dat verzoek werd afgewezen.

Verhoord

Otto heeft het in de rechtszaal regelmatig aan de stok met het Openbaar Ministerie. Bij eerdere zittingen werd hij meerdere keren boos omdat de officieren van justitie volgens hem met allerlei onterechte verwijten en beschuldigingen komen.

Zowel de gisteravond aangehouden verdachte als Otto wordt de komende dagen verhoord.