Knops onderweg naar Sint Eustatius voor bestuurswissel

Staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties vliegt vanochtend naar Sint-Eustatius. Vandaag wordt daar de regeringscommissaris benoemd die het bestuur op het Caribische eiland zal overnemen.

Het kabinet wil orde op zaken stellen nu een commissie heeft geconcludeerd dat het lokale bestuur op Sint-Eustatius wordt gekenmerkt door willekeur en financieel wanbeheer. Er is sprake van intimidatie, bedreigingen en machtswellust.

Sint-Eustatius is een bijzondere gemeente van Nederland en Knops wil het bestuur nu tijdelijk overnemen. De eilandraad wordt ontbonden en de gedeputeerden en waarnemend gezaghebber worden uit hun functie gezet.

Inmiddels heeft het hele Nederlandse parlement met die maatregelen ingestemd. Maandag ging de Tweede Kamer akkoord met het besluit om in te grijpen en de afgelopen avond stemde ook de Eerste Kamer eensgezind in met een spoedwet. Knops gaat dat besluit aan de bevolking van Sint Eustatius, de bestuurders en de eilandraad toelichten.

Ongekroonde koning

Knops zei al eerder dat het een zware maatregel is, maar hij ziet geen andere oplossing. Het bestuur van het eiland vindt het besluit onterecht en is met advocaten in gesprek. Het eiland wil desnoods internationaal aandacht voor de zaak vragen.

Belangrijk probleem op Sint Eustatius is volgens de Nederlandse onderzoekscommissie de houding van Clyde van Putten, de leider van de grootste partij op Sint-Eustatius. Hij is de ongekroonde koning van het eiland en noemt zichzelf 'Leider van Statia', uitgesproken op z'n Engels; van de Nederlandse term houdt hij niet.

'Nieuwe Napoleon'

Van Putten noemt de bemoeienis van Nederland een staatsgreep en zegt dat hij zich zal verzetten. Ook zegt hij dat hij niet denkt dat Knops een oplossing wil vinden. In Nieuwsuur noemde Van Putten hem "een nieuwe Napoleon".

"Bij zijn eerste bezoek stelde hij zich heel arrogant op. (...) De Nederlandse regering heeft met deze maatregelen ervoor gezorgd dat er een situatie is ontstaan van een soort staatsgreep op het eiland", zei Van Putten.