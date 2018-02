Tweede Kamer steunt kabinet bij ingrijpen op Sint-Eustatius

Knops erkent dat het bestuurlijk ingrijpen een "nucleaire maatregel" is, maar zegt dat "het al een langere tijd zorgwekkend is wat er op Sint-Eustatius gebeurt". Geen enkele administratie is op orde en ook is het eiland fysiek verwaarloosd. Er is volgens hem sprake van wetteloosheid, financieel wanbeheer, discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen, willekeur en het nastreven van persoonlijke macht.

"De bestuurlijke situatie is verslechterd. Het is onacceptabel dat ze wel ons geld willen, maar zich niet aan de wetten houden", aldus de staatssecretaris.

"Als dit in Nederland was gebeurd, dan hadden we allang ingegrepen en hadden we het niet zover laten komen", zegt hij. Hij weet niet hoelang het gaat duren. "Zo kort mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk."

Knops gaat komende week zelf poolshoogte nemen op het eiland. "Tot nu toe was er niet eens een gesprek mogelijk", zegt hij. "De proof of the pudding is in the eating. We moeten nu gaan kijken of we de mensen kunnen gaan overtuigen dat wij het beste met ze voor hebben." Hij beloofde de Tweede Kamer te informeren over zijn bevindingen.