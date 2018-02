Kunnen nabestaanden orgaandonatie straks nog tegenhouden?

Aanpassing een achteruitgang?

In het debat stelde Dijkstra dat nabestaanden net als nu ook straks ruimte hebben om bezwaar te maken, als ze het zelf echt niet zien zitten. "Als er bij nabestaanden grote, emotionele bezwaren zijn, en als dat kan leiden tot een groot probleem bij rouwverwerking, dan kan de arts besluiten om de donatie niet te laten plaatsvinden", zei ze.

De grote vraag is, als nabestaanden in de praktijk toch het laatste woorden hebben, waarom Pia Dijkstra niet al in het debat wilde zeggen dat nabestaanden een veto-recht hebben.

Dijkstra wees er in het debat op dat in de huidige wet ook geen vetorecht is opgenomen voor nabestaanden. Op het moment dat ze nu toch laat vastleggen in een brief dat nabestaanden het laatste woord hebben, geeft ze nabestaanden juridisch een grotere stem dan in de huidige situatie. Terwijl het doel van de wet juist is om het initiatief meer bij de potentiële donor zelf te leggen, en minder bij de nabestaanden. Vanuit het oogpunt van D66 zou de aanpassing daarvan dus een achteruitgang zijn, en haaks staan op het doel van de wet.

Balanceren op dun koord

Bovendien is het ingewikkeld nabestaanden een formele juridische rol te geven bij orgaandonatie, omdat niet altijd duidelijk is wie formeel de nabestaanden zijn. En wat doe je als nabestaanden het met elkaar oneens zijn? Volgens D66 gaat het vastleggen van de rol van nabestaanden in de praktijk juist tot meer problemen leiden, terwijl dat nu in de praktijk bijna niet tot problemen leidt.

Dijkstra moet in haar brief balanceren op een dun koord: gaat ze tegemoetkomen aan de wens van een deel van de Eerste Kamer en de KNMG, en zwakt ze daarmee haar eigen voorstel verder af? Of blijft ze bij haar punt en verliest ze mogelijk de steun van een deel van de senatoren?