Stemming Eerste Kamer over donorwet week uitgesteld

"Alle doelgroepen moeten worden bereikt", aldus Bruins. "We zullen experts gaan raadplegen zodat alle groepen, dus ook de laaggeletterden, blinden en doven, de nieuwe donorwet goed begrijpen."

Deze campagne gaat de overheid zo'n 20 miljoen euro kosten. In totaal gaat het invoeren van de wet tussen de 60 en 70 miljoen euro kosten. "Of deze kosten acceptabel zijn, laat ik aan u", aldus Bruins.

De minister benadrukte dat het kabinet neutraal is en geen advies geeft aan de senatoren om voor of tegen het wetsvoorstel te stemmen. "Het gaat om een initiatiefwet en de Eerste Kamer is aan zet."

Minister Bruins kon niet alle vragen beantwoorden. Zo kon hij niet zeggen of er een garantie is dat er dankzij de nieuwe donorwet meer donoren zullen komen. "Het is best ingewikkeld, zeg ik eerlijk na een dagje hier luisteren", aldus Bruins.

Het is nog maar de vraag of de Eerste Kamer voor de wet gaat stemmen. Die komt erop neer dat mensen die niet reageren op de vraag of ze orgaandonor willen worden als donor worden geregistreerd. Wie dat niet wil, moet dat dus uitdrukkelijk aangeven.