Eerste Kamer debatteert over omstreden wet donorregistratie

Het is vandaag "een spannende dag" voor D66-Kamerlid Dijkstra. Haar donorregistratiewet wordt behandeld in de Eerste Kamer. Het is nog onduidelijk of die het gaat halen.

De donorregistratie is een vrije kwestie in alle fracties, wat betekent dat senatoren niet volgens de fractielijn hoeven te stemmen maar zelf moeten bepalen hoe zij erover denken.

Het debat is vanochtend begonnen en duurt de hele dag. Volgende week dinsdag stemmen de senatoren over de wet die inhoudt dat iedereen na zijn overlijden orgaandonor wordt. Wie dat niet wil, moet expliciet bezwaar maken.

Integriteit van het lichaam

Het voorstel van D66 ligt gevoelig. Veel mensen vinden dat de overheid een te grote rol krijgt in een zaak die de persoonlijke integriteit van het lichaam raakt.

Dijkstra zei vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal dat de overheid "een rol heeft om ervoor te zorgen dat elk individu op de wachtlijst voor een orgaan de beste zorg krijgt".

Ze zegt dat het bijna topsport is om zo lang op een donororgaan te wachten en dat het een enorme wilskracht vereist om door te leven. "En als wij die mensen dan kunnen helpen, als wij er niet meer zijn... "

Over de streep trekken

In de Tweede Kamer haalde de wet de kleinst mogelijke meerderheid, ook omdat Kamerlid Wassenberg (Partij voor de Dieren), die tegen had willen stemmen, te laat kwam.

Dijkstra zegt dat ze de afgelopen tijd "natuurlijk" heeft berekend of haar voorstel het in de Eerste Kamer haalt. "Maar ik weet het gewoon niet."

Ze wil alles uit de kast halen om ook de senatoren die zich normaal gesproken met heel andere onderwerpen bezighouden over de streep te trekken. "Ik zal de tijd nemen om gedegen te antwoorden. Het is belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd wordt."

Het debat is om 10.15 uur begonnen en zal naar verwachting tot vanavond laat doorgaan. U kunt het live volgen op NPO Politiek.