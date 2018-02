Tegenstrijdige adviezen voor Wiebes over gaswinning Groningen

De gaswinning in Groningen moet zo snel mogelijk terug naar maximaal 12 miljard kuub per jaar, bijna de helft minder. Dat adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan minister Wiebes van Economische Zaken. De Gasunie waarschuwt dat er zeker 14 miljard kuub nodig is om aan de vraag te voldoen.

"De onzekerheden bij deze inschatting zijn groot, wij zijn daarom aan de veilige kant gaan zitten. Het gaat immers om de veiligheid van de Groningers", zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM, toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. Volgens hem is een "forse ingreep noodzakelijk" om aan de veiligheidsnorm te voldoen en de kans op schade sterk te verlagen.

Onbevredigend

Kockelkoren zegt dat hij geen volledige kennis heeft over de gevolgen van de bevingen. "Dat is in zekere zin onbevredigend, maar ook onvermijdelijk."

De 12 miljard kuub die het SodM adviseert, is volgens de Gasunie niet genoeg om te voldoen aan de vraag. Voor leveringszekerheid is uit het Groningenveld een gaswinning nodig tussen de 14 miljard kuub in een mild jaar, zoals nu, en 27 miljard kuub in een extreem koud jaar zoals 1996. Daarbij gaat de Nederlandse gastransporteur uit van 'temperatuurafhankelijk' in plaats van vlak produceren, zoals de laatste jaren werd gedaan.

Toeval

In 2016 werd er 27,6 miljard kuub gewonnen. Vorig jaar is zo'n 21,6 miljard kuub gewonnen. In het regeerakkoord staat dat de productie wordt verlaagd naar 20,1 miljard. In 2012 adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen ook al de winning terug te brengen tot 12 miljard kuub.

Kockelkoren noemt het "bijzonder verrassend" dat ze nu weer op 12 miljard kuub uitkwamen. "De berekeningen zijn namelijk geheel anders. Het Groningse gasveld verandert continu als gevolg van de aardgaswinning. Het is eerder toeval."