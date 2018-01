Van Aartsen bezoekt wijk waar jongen (17) werd doodgeschoten

De Amsterdamse waarnemend burgemeester Van Aartsen heeft vanavond de wijk bezocht waar de 17-jarige Mohammed Bouchikhi werd doodgeschoten.

Hij was volgens de regionale omroep NH onder meer bij het buurtcentrum op Wittenburg, waar vrijdag de fatale schietpartij was. Ook ging hij in gesprek met buurtbewoners en familie van de slachtoffers. Gisteren bezocht hij al de ouders van Bouchikhi.

Honderden mensen kwamen vanmiddag bij elkaar in de Nasr-moskee voor een afscheidsgebed. Onder de aanwezigen waren veel vrienden en andere bekenden van de 17-jarige jongen. De belangstelling was zo groot, dat er niet voor iedereen plek was in de moskee.