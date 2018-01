Meer politie en cameratoezicht na dodelijke schietpartij in Amsterdam

De Amsterdamse politie gaat nadrukkelijker en met meer mensen patrouilleren op de Oostelijke Eilanden, waar vrijdag een jongen van 17 werd doodgeschoten. Twee anderen werden verwond toen gewapende mannen in een jongerencentrum het vuur openden. Er komt ook een mobiele observatiepost in de wijk te staan.

Sinds dit weekend lopen er al meer straatcoaches en handhavers op Wittenburg en die worden de komende tijd nog meer ingezet, meldt de gemeente Amsterdam. Ook komt er op een paar strategische plaatsen in de buurt meer cameratoezicht.

Onschuldig en vaak jong

Waarnemend burgemeester Van Aartsen spreekt in een persverklaring mede namens plaatsvervangend korpschef Pronker en hoofdofficier Hofstee zijn afschuw uit over de schietpartij. "Het is hartverscheurend. De aanwezigheid van vele onschuldige en vaak jonge getuigen beschouwt de driehoek als een nieuw dieptepunt in de reeks incidenten in de stad die wordt gekenmerkt door buitensporig vuurwapengeweld."

Angst en onrust

De 'driehoek' van gemeente, politie en Openbaar Ministerie benadrukt dat dit soort geweld zich niet beperkt tot een buurt of een stad. "Het gaat hier om criminaliteit die landelijk en zelfs internationaal georganiseerd is. De waarnemend burgemeester begrijpt de angst en onrust onder ouders en buurtbewoners en brengt deze week een bezoek aan de buurt."