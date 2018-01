Betrokken partijen generen zich voor 'ménage à trois' in Wassenaar

De geheime afspraken over een buitenwettelijke wachtgeld- en woonregeling voor oud-burgemeester Hoekema van Wassenaar leiden in de Tweede Kamer tot gefronste wenkbrauwen.

"Mensen uit de politieke top willen niet formeel op de onthulling van NRC reageren, maar ze generen zich behoorlijk", zegt politiek verslaggever Wilco Boom. "Een betrokkene spreekt van een paarse ménage á trois, een driehoeksverhouding."

Bij de afspraken waren de drie 'paarse' partijen betrokken. Oud-D66 Kamerlid Hoekema, zijn echtgenote Marleen Barth, die voorzitter is van de Eerste Kamerfractie van de PvdA en oud-VVD-Kamerlid Aptroot, toen waarnemend burgemeester van Wassenaar en opvolger van Hoekema.

Ze spraken af dat Hoekema 17.800 euro zou krijgen bij zijn vertrek vanwege een slechte relatie met de gemeenteraad. Verder mochten hij en Barth ook na zijn vertrek nog even in de ambtswoning blijven wonen en kregen ze de advocaatkosten vergoed.

Geëmotioneerd

Barth is zichtbaar geëmotioneerd door alle ophef over de kwestie, maar wil er vandaag in de Eerste Kamer geen verklaring over geven. Zij verwijst naar de reactie van Hoekema in NRC.

Het PvdA-partijbureau, gevraagd naar een reactie op de betrokkenheid van partijprominent Barth, spreekt van een zaak tussen de gemeente Wassenaar en Hoekema.

Dat zegt ook het landelijk partijbureau van D66. "De heer Hoekema heeft ons afgelopen weekend geïnformeerd dat dit ging spelen, maar wij zijn hier geen partij in", zegt een woordvoerder. Het partijbureau van VVD had nog niet van de zaak gehoord en komt erop terug.

Don't go there

Politiek verslaggever Ron Fresen: "Ongelofelijk dat de politieke antenne van deze twee door de wol geverfde politici verkeerd afgesteld heeft gestaan. Bij extra wachtgeld denk je toch al gauw: don't go there. Maar wie weet zijn er nog onbekende details die het beeld bijstellen. Hoekema is tien jaar burgemeester geweest in de politieke slangenkuil van Wassenaar."

Van de deal was maar een handjevol mensen op de hoogte, van wie er dus één uit de school heeft geklapt. NRC heeft vervolgens met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) documenten opgevraagd over de kwestie.

Hoekema heeft het geld na de speurtocht van NRC teruggestort. Hij en zijn partner hebben tot januari in de ambtswoning van bijna 2 miljoen euro gewoond voor een huur van 1400 euro per maand. Een huurverlaging die Barth bepleitte werd niet gehonoreerd.