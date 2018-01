'Oud-burgemeester Wassenaar kreeg onterecht extra wachtgeld'

Hoekema's ambtstermijn

Burgemeester Hoekema van Wassenaar struikelde in 2016 over de beveiligingskosten voor de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Die vielen hoger uit dan verwacht. Een fractievoorzitter in de raad sprak toentertijd van "een slecht huwelijk". Wassenaar kwam in de periode dat Hoekema burgemeester was negatief in het nieuws door onder meer de 'Wassenaarse seksrel'. Ook de verbouwing van de ambtswoning voordat Hoekema het pand in 2007 betrok leidde tot ophef. De woning werd voor meer dan 600.000 euro opgeknapt en de huur voor Hoekema bedroeg in eerste instantie nog geen 900 euro per maand.