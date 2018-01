Meer lokaal nieuws op Facebook (maar vrienden blijven belangrijker)

Facebook wil meer nieuws van lokale bronnen gaan tonen aan gebruikers, schrijft het bedrijf in een blogpost. Het is de derde verandering aan het nieuwsoverzicht in korte tijd en moet de kwaliteit van de berichten die in het overzicht staan verbeteren.

Eerder kondigde het bedrijf al aan meer focus te leggen op contacten met vrienden en familie en daarnaast laat het gebruikers bepalen welke nieuwsbronnen betrouwbaar zijn.

Bepaald gebied

Het platform zegt een nieuwsorganisatie als 'lokaal' te beschouwen als links naar de website door gebruikers in een bepaalde geografische regio worden aangeklikt. Naast lokale nieuwssites worden ook sportsites en blogs van mensen die over de buurt, wijk of stad schrijven waar je woont hiertoe gerekend.

Alle nieuwsorganisaties, dus ook landelijke, komen in aanmerking om als lokale nieuwspartij te worden gezien. Maar, zegt Facebook erbij, het zou kunnen dat vooral lokale nieuwszenders van deze verandering profiteren omdat zij een meer geconcentreerde lezersgroep hebben in een bepaald gebied.

Berichten van zulke media kunnen hoger in je nieuwsoverzicht verschijnen als je de pagina van het medium in kwestie volgt of als een vriend of vriendin op Facebook een link deelt. Maar, blijft Facebook benadrukken, contacten met vrienden en familie blijven belangrijker en zul je dus alsnog vaker tegenkomen dan nieuwsberichten.

Begint in de VS

De verandering wordt in eerste instantie alleen doorgevoerd in de VS, waar lokale kranten en nieuwszenders een belangrijke rol vervullen. Veel grote steden hebben daar vaak eigen nieuwszenders, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland. Vervolgens moet de functie ook naar andere landen komen. Wanneer en of dit ook naar Nederland komt is onduidelijk.

Het platform is sinds begin deze maand bezig met het achter elkaar doorvoeren van maatregelen om, in de ogen van het bedrijf, het nieuwsoverzicht te verbeteren. Dit na een jaar vol kritiek op wat Facebook in dat nieuwsoverzicht aan mensen toont. Zo misbruikten Russische trollen, nep-accounts die onrust zaaien, het platform om 80.000 berichten te verspreiden aan zo'n 126 miljoen Amerikanen rond de presidentsverkiezingen in 2016.