Facebook laat gebruikers bepalen welke nieuwsbronnen betrouwbaar zijn

Facebook gaat meer doen om nepnieuws tegen te gaan. Topman Mark Zuckerberg meldt in een bericht op zijn eigen pagina dat hij gebruikers gaat vragen om nieuwsbronnen te beoordelen. Berichten uit bronnen die breed worden vertrouwd, krijgen dan voorrang boven berichten uit omstreden bronnen.

Zuckerberg schrijft: "Er is te veel sensatiezucht, desinformatie en polarisatie in de wereld. Dankzij sociale media kunnen mensen informatie sneller dan ooit verspreiden en als we dit probleem niet gericht aanpakken, maken we het alleen maar erger."

Facebook kiest ervoor om gebruikers zelf te laten selecteren welke bronnen betrouwbaar zijn. Dat is volgens Zuckerberg objectiever dan een beoordeling door Facebook zelf of door deskundigen. Gebruikers zal daarom worden gevraagd of ze bepaalde nieuwsbronnen kennen en zo ja, of ze die geloofwaardig vinden.

Minder nieuws, maar wel beter

Bronnen die door veel mensen betrouwbaar worden gevonden, ook door mensen die niet dagelijks van die bronnen gebruikmaken, krijgen vervolgens prioriteit boven bronnen waarover de meningen verdeeld zijn.

Vorige week maakte Facebook bekend dat persoonlijke berichten van vrienden en familie meer ruimte krijgen ten koste van nieuws. In een toelichting zegt Zuckerberg nu dat het aandeel van nieuws op de tijdlijn zal dalen van 5 naar 4 procent, maar dat de kwaliteit van die berichten omhoog gaat.

YouTube weert meer video's

Ook YouTube gaat nog meer doen aan selectie, maar dan gaat het niet om nepnieuws. Het videoplatform wil de hoeveelheid aanstootgevende content pro-actief aanpakken, meldt BuzzFeed. Er komt een Intelligence Desk, die weerzinwekkende video's al moet weren voordat die breed is verspreid. Dat gebeurt onder meer op basis van gegevens van Google, meldingen van gebruikers en externe adviseurs.

Volgens BuzzFeed heeft YouTube de komst van de Intelligence Desk bekendgemaakt in een bericht aan adverteerders. Steeds meer bedrijven willen niet in beeld komen naast video's over bijvoorbeeld kindermisbruik of extremisme. Daardoor ligt YouTube al een tijd onder vuur. In december kondigde het platform al aan meer mensen in te zetten bij de bestrijding van ongepaste content.

Propaganda op Twitter

Intussen is Twitter nog niet klaar met de nasleep van Russische propaganda tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Gebruikers die tijdens de campagne aan propaganda zijn blootgesteld worden daarover geïnformeerd, meldt Twitter. Ruim 677.000 Amerikaanse twitteraars die in 2016 verdachte Russische bronnen hebben gevolgd of die propagandaberichten hebben geliket of doorgestuurd, krijgen daarover bericht in een mail.

Het gaat om propaganda die direct of indirect afkomstig is van de Internet Research Agency, een Russische organisatie die volgens onderzoekers en politici honderden mensen heeft ingezet om de stemming in de VS te beïnvloeden. Via tal van dubieuze accounts werden pro-Russische berichten via Twitter verspreid.

In september maakte Twitter al bekend dat ongeveer 200 van zulke accounts waren opgeheven. Een maand later werden ook advertenties van de Russische nieuwsdiensten Russia Today en Sputnik geweerd.