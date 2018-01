Zware DDoS-aanvallen: wie, wat, waar en waarom?

Waar komt de aanval vandaan?

Dat weten we niet. Er wordt op sociale media veel gespeculeerd over een link met Rusland, vanwege de onthulling van de Volkskrant en Nieuwsuur afgelopen donderdag. Daaruit bleek dat de AIVD langere tijd in een netwerk van een Russische hackersgroep zat. Nu deze aanvallen daar zo kort op volgen, rijst al snel de vraag of het om een vergeldingsactie gaat.

Maar beveiligingsonderzoekers die de NOS vandaag heeft gesproken zeggen allemaal dat daar op dit moment geen bewijs voor is. Ook is het onduidelijk of deze aanvallen zijn opgezet door een eenling of dat er een grotere organisatie achter zit. Als later blijkt dat er wel een verband is met Rusland, dan wil dit niet zeggen dat de aanvallen door de staat worden aangestuurd. Het kan ook het werk zijn van hackers die de autoriteiten vrijwillig steunen.

Het onderzoek naar de daders bij de getroffen organisaties is in volle gang. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de locatie waar de aanval vandaan komt. Dat wil echter nog niet zeggen dat de dader of daders daar ook zitten. De servers zijn in principe vanaf overal ter wereld aan te sturen. Veel tijd om de aanval te onderzoeken is er niet. Na enkele uren is de server vaak alweer offline, en dan kan een deel van de belangrijke aanwijzingen alweer verdwenen zijn. Bovendien kunnen de daders zichzelf door versleuteling en vpn-netwerken (virtual private network) nagenoeg onzichtbaar maken.