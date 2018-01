Hackteam AIVD gaf FBI cruciale info over Russische inmenging verkiezingen

Onder controle van Russische veiligheidsdiensten

De Russische hackers behoren tot een collectief dat in de loop der jaren door inlichtingendiensten en cybersecurity-bedrijven afwisselend The Dukes en APT29 werd genoemd, maar sinds enkele jaren vooral bekend staat als Cozy Bear. Inlichtingendiensten gaan ervan uit dat de groep onder controle staat van de Russische buitenlandse veiligheidsdienst SVR. Westerse inlichtingendiensten en cybersecuritybedrijven maken al jaren jacht op de groep, die wereldwijd overheidsinstellingen en bedrijven heeft aangevallen. Ook in Nederland.

Samen met een andere groep Russische hackers (Fancy Bear, ook bekend onder de naam APT28) wordt Cozy Bear ook verantwoordelijk gehouden voor de hacks van de Democratische Partij. Fancy Bear verschaft zich in april 2016 toegang tot de servers van de Democraten in Washington; Cozy Bear krijgt die toegang al in de zomer van 2015. De groep wordt ook daarbij betrapt door de Nederlanders, die opnieuw alarm slaan bij hun Amerikaanse zusterdiensten. De Nederlandse informatie is één van de redenen dat de FBI - pas een jaar later - een onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen begint.

Waarom de hacks bij de DNC ondanks de Nederlandse waarschuwingen zo lang kunnen doorgaan, is niet duidelijk. Uiteindelijk concludeert ook het Amerikaanse internetbeveiligingsbedrijf Crowdstrike, dat onderzoek doet in opdracht van de Democratische Partij, dat Cozy Bear en Fancy Bear samen verantwoordelijk zijn voor de hacks. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten spelen Russische officials de door Fancy Bear gehackte e-mails uiteindelijk door aan WikiLeaks, dat ze publiceert. De geopenbaarde e-mails veroorzaken een groot schandaal in de Amerikaanse verkiezingscampagne.

College Tour

De geschiedenis verklaart waarom Rob Bertholee, het hoofd van de AIVD, afgelopen zondag in het tv-programma CollegeTour zei "geen twijfel" te hebben dat het Kremlin direct verantwoordelijk is voor de Russische cybercampagne tegen Amerikaanse overheidsinstellingen. Bertholee en het toenmalige hoofd van de MIVD, Pieter Bindt, hebben de Nederlandse informatie over de Russische hacks in persoon besproken met James Clapper, destijds de hoogste baas van de Amerikaanse inlichtingendiensten, en Michael Rogers, die binnenkort afscheid neemt als hoofd van de inlichtingendienst NSA.

De hackers van de AIVD hebben niet langer toegang tot Cozy Bear. Waarom en wanneer die toegang precies is geëindigd, is niet duidelijk. De inlichtingendiensten houden er rekening mee dat de openheid van Amerikaanse inlichtingenbronnen, die in het voorjaar van 2017 tegenover Amerikaanse media hun lof uitspraken over de toegang van 'een westerse bondgenoot', de hackers wakker heeft geschud. Openheid die in Den Haag en Zoetermeer grote woede opwekte. Over inlichtingenwerk praat je niet - zeker niet over dat van een bondgenoot.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil desgevraagd niks zeggen over de rol van de Nederlandse diensten. "Op casuïstiek kan ik niet ingaan. In het algemeen heb ik niet voor niets gewezen op het risico van statelijke actoren die democratieën proberen te beïnvloeden, bijvoorbeeld via het verspreiden van desinformatie of door hacken. De AIVD waarschuwt daar ook voor in haar jaarverslagen."