Volkswagen noemt uitlaatgasproeven op mensen 'onbegrijpelijk'

Proeven op mensen. Mag dat?

Ondanks de publieke verontwaardiging in Duitsland, mogen zulke mensenproeven wel gedaan worden. De proefpersonen waren volgens de ethische commissie niet in gevaar, omdat er geen grenswaarden zijn overschreden. Ook diende het onderzoek oorspronkelijk een maatschappelijk doel, namelijk de kortetermijngevolgen van uitlaatgassen op de volksgezondheid.

Toch zijn er twijfels over het onderzoek. "Het is mij niet helemaal duidelijk waar dit nou voor nodig was", zegt Joop van Gerven, voorzitter van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. "Als ik hier een medisch-ethisch oordeel over zou moet geven, zou dat toch wel een vraag zijn."

Volgens de Duitse onderzoekers was het voor het onderzoek alleen duidelijk wat langdurige blootstelling aan stikstofdioxide doet met het lichaam. Over acute gezondheidseffecten was nog niks bekend. "Maar zoiets zou je in literatuur mogelijk terug kunnen vinden", vertelt Van Gerven. "En toch zeggen ze dat het onduidelijk was."