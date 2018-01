'Ook menselijke proeven met uitlaatgassen'

Fabrikant Daimler zegt in een reactie in de Süddeutsche Zeitung geschokt te zijn door het onderzoek met proefpersonen. "Wij distantiëren ons expliciet van het onderzoek en de EUGT", laat het bedrijf weten. "We veroordelen de experimenten in de sterkste termen."

Daimler benadrukt in de verklaring dat het wel betrokken was bij de EUGT, maar geen invloed heeft gehad op hoe de proeven zijn opgezet. De aanpak van de EUGT "gaat in tegen onze waarden en ethische principes", stelt Daimler. Het concern gaat een uitgebreid onderzoek instellen naar de kwestie.

Apen

Vorige week werd bekend dat de EUGT proeven met apen heeft uitgevoerd. De dieren werden in een afgesloten ruimte blootgesteld aan uitlaatgassen. Dat onderzoek moest aantonen dat een moderne dieselauto van Volkswagen veel minder vervuilend is dan oudere auto's.

Volkswagen bood zaterdag excuses aan voor die dierproeven.