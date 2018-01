Excuses Volkswagen voor uitlaatgas-proeven met apen

Het autoconcern Volkswagen heeft excuses aangeboden voor dierproeven in de VS waarbij apen uitlaatgassen moesten inademen. "We zijn ervan overtuigd dat de gekozen wetenschappelijke methode fout was en verontschuldigen ons voor het wangedrag", staat in een verklaring.

In Duitsland ontstond commotie toen in de nasleep van het sjoemeldiesel-schandaal duidelijk werd dat in 2014 in Amerika apen zijn gebruikt in een poging aan te tonen dat moderne VW-dieselauto's veel minder vervuilend zijn dan oudere Kevers.

Voor de proeven werden langstaartmakaken gebruikt, dezelfde apensoort die deze week in het nieuws kwam doordat in China voor het eerst twee makaken zijn gekloond.

Walgelijk en absurd

"Tien apen urenlang moedwillig uitlaatgas laten inademen is walgelijk en absurd", zei premier Stephan Weil van Nedersaksen. Die Duitse deelstaat is grootaandeelhouder van het autoconcern. Hij eiste van Volkswagen de garantie dat er nooit meer zulke dierproeven worden gedaan.

In het onderzoeksverslag over de affaire zegt de Amerikaanse onderzoeker Jake McDonald dat de apen vier uur lang in een luchtdichte ruimte werden gezet, waar ze uitstoot van dieselauto's inademden. Om de dieren rustig te houden, werden tijdens de test tekenfilms vertoond. "Daar keken ze graag naar", zei McDonald.

Geen bewijs

De apen zouden door de proeven geen blijvende schade hebben opgelopen. Duidelijk bewijs voor het 'schoner zijn' van modernere diesels leverden de dierproeven overigens niet.

Volkswagen was niet de enige fabrikant die apen gebruikte om de uitstoot van dieselauto's te testen. De organisatie die het onderzoek financierde, werd ook gesponsord door BMW en Daimler-Benz.