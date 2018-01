'Door actie hackteam kunnen we echt nieuws van nepnieuws onderscheiden'

De informatie over de hack kwam via Amerikaanse bronnen uit de diplomatie, politiek en inlichtingenwereld bij de journalisten van Nieuwsuur en de Volkskrant. "In Amerika wordt beter gelekt dan in Nederland", zegt Cobelens daarover. "Juist door dit soort operaties krijg je boven water wat waar en niet waar is. Dus als je had mogen lekken, was dit een goed moment geweest. We hebben allang een koude virtuele oorlog, dat wordt alleen maar erger."

Klein land als supermacht

Volgens de oud-MIVD-baas kan Nederland trots zijn op de actie. "Wat het stiekem leuker maakt, is dat het niet uitmaakt hoe klein je land is; je kunt op dit gebied een supermacht worden." Daarbij helpt het dat Nederland een hoge internetdichtheid heeft en dat kinderen al op school met digitale middelen werken.