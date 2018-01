Verdachten opsporen via het dna van hun familie, hoe werkt dat?

Het grootschalige verwantschapsonderzoek in de coldcasezaak-Verstappen begint volgende maand. De politie neemt dan wangslijm af van de mannen die nu of in 1998 woonden in de buurt van de Brunssummerheide, waar de 11-jarige Nicky werd vermoord.

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween tijdens een jeugdkamp op de Brunssummerheide in augustus 1998. 's Avonds ging hij om 22.00 uur slapen; de volgende ochtend was hij weg. Een dag later werd het jongetje dood gevonden.