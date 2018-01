VVD, CDA en CU knarsetanden na Palestijnse hulpgeldactie minister Kaag

Achter de schermen blijken regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie wel degelijk geërgerd te zijn door een actie van D66-minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking.

Zij maakte vorige week versneld 13 miljoen euro over aan de VN-hulporganisatie voor de Palestijnse gebieden UNRWA. Dat was een paar dagen nadat president Trump de Amerikaanse hulp halveerde. De drie regeringspartijen reageerden meteen kritisch en stelden Kamervragen.

Dinsdag in de Tweede Kamer leken zij genoegen te nemen met de uitleg van minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken. Die verdedigde het besluit - UNRWA zou het geld met goedkeuring van de Kamer toch al krijgen - en sprak tegen dat bij Kaag had meegespeeld dat haar man Palestijn is en dat zij bij UNRWA heeft gewerkt.

Meer aan de hand

Maar er blijkt meer aan de hand te zijn. De partijen nemen het Kaag kwalijk dat ze tijdens een besloten coalitieoverleg van vorige week niet heeft aangekondigd dat zij 13 miljoen euro ging overmaken. Een half uur na dit overleg maakte het ministerie van Kaag de uitbetaling aan UNRWA bekend.

Dat bevestigen verschillende bronnen in de coalitie, die anoniem willen blijven. Ze zijn het er niet over eens of Kaag uit onervarenheid heeft gehandeld, of dat zij de informatie bewust heeft achtergehouden. "Ik houd met alles rekening", zegt een betrokkene.

De verhouding tussen Israël en de Palestijnen is een onderwerp dat uiterst gevoelig ligt in de coalitie. Vooral de ChristenUnie, maar in mindere mate ook VVD en CDA, zijn op de hand van Israël, terwijl D66 meer op de hand van de Palestijnen is.

Niet pikken

De drie coalitiepartijen hebben besloten de D66-minister via een omweg duidelijk te maken dat zij de gang van zaken niet pikken. Ze hebben samen met een aantal oppositiepartijen geregeld dat de kwestie de komende weken bij drie verschillende debatten aan de orde komt.

Het gaat om twee debatten met Kaag zelf: een over noodhulp en een over het functioneren van VN-instellingen. Verder grijpen ze een overleg met minister Zijlstra over het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen aan.

Kaag laat via een woordvoerder desgevraagd weten dat er nooit mededelingen worden gedaan over informeel overleg.