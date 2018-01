Zijlstra is aanvallen over Palestijnen op zijn collega Kaag zat

Volgens de PVV is dat een slecht functionerende organisatie die Palestijnse kinderen indoctrineert, haat zaait en wapens voor aanvallen tegen Israël opslaat in tunnels. "En het kabinet maakt nu rechtstreeks geld over naar de jodenhaters van UNRWA."

Van Weerdenburg had Kaag liever zelf willen confronteren, maar de minister is in Davos bij het World Economic Forum. Zijlstra nam voor haar waar. "Misschien is het wel goed dat ik hier sta, zodat ik het kan uitleggen in plaats van zij", zei hij. Zijlstra maakte zich boos over de beschuldiging.

Echtgenoot

"Er moet eens opgehouden worden met het leggen van een persoonlijke link met de echtgenoot van mijn collega", zei hij verder. Kaag is getrouwd met een Palestijnse diplomaat die onderminister was van PLO-leider Arafat. Van Weerdenburg had dat niet genoemd maar bedankte Zijlstra voor deze aanvulling.

Zij vindt dat Nederland met het geld de opzet van de Verenigde Staten frustreert. President Trump draaide vorige week de geldkraan deels dicht om UNRWA te dwingen tot hervormingen. Dat scheelt de organisatie 65 miljoen dollar.