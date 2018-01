Burgers in Afrin over Turkse bombardementen: niemand kijkt naar ons om

Op de vierde dag van de Turkse bombardementen op Afrin, sturen inwoners bezorgde berichten de wereld in. Afrin is een Koerdische enclave met zo'n 320.000 mensen in het noordoosten van Syrië, aan de zuidgrens met Turkije.

Een van de inwoners van Afrin met wie de NOS contact heeft, is Jovin: "De situatie in de regio is verschrikkelijk. De Turken bombarderen de stad, dorpen langs de grens en een vluchtelingenkamp, waarbij burgers het doelwit zijn."

Volgens Jovin zijn de burgers van Afrin erg strijdvaardig. Ze proberen hun stad en de dorpen eromheen te verdedigen, samen met de Koerdische militie YPG.

Operatie Olijftak

Afgelopen zaterdag begon Turkije, samen met fracties van het Vrije Syrische leger, Operatie Olijftak. Turkse vliegtuigen bombardeerden onder meer Afrin. De Syrische stad is in handen van de YPG, een Koerdische militie in Noord-Syrië. De YPG is de belangrijkste partner van de VS in de strijd tegen IS in het noordoosten van Syrië.

Turkije zegt dat de YPG vanuit Afrin aanvallen uitvoert op het land en dat de Koerdische militie banden heeft met de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij in Turkije.

Vluchtelingen

De VN meldt dat er door de bombardementen van het Turkse leger zo'n 5000 mensen op de vlucht zijn geslagen. In Afrin zijn bovendien veel vluchtelingen uit andere delen van Syrië, zoals de noordwestelijke regio Idlib, waar het Syrische leger bezig is aan een opmars. Ze proberen te schuilen bij familie of zijn ondergebracht in een vluchtelingenkamp.

Volgens Jovin heeft het Turkse leger eergisteren een bombardement uitgevoerd op een vluchtelingenkamp. "Turkse gevechtsvliegtuigen hebben daar een slachting aangericht. Tien burgers zijn omgekomen. Zeven van hen komen uit een gezin. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Deze familie ontvluchtte de regio Idlib. De vader leeft nog. Hij wordt behandeld in een ziekenhuis." Dit bericht wordt bevestigd door een arts in het ziekenhuis van Afrin.

Gisteren hebben Turkse vliegtuigen, volgens Jovin, ook bombardementen uitgevoerd op het dorp Rajo, in de omgeving van Afrin. Acht burgers zouden daarbij gewond zijn geraakt.

Tempel

Ook zouden de bommenwerpers gebieden aan de oostelijke kant van Afrin hebben aangevallen. Een van de doelwitten zou de archeologische opgraving Ain Dara zijn geweest. Op deze locatie zijn nog de restanten van een tempel die zo'n duizend jaar voor onze jaartelling is gebouwd.

Jovin heeft er weinig vertrouwen in dat de Amerikanen hen openlijk te hulp schieten. Zijn hoop is dat de VS de Koerdische strijders in ieder geval in het geheim steunt en probeert zoveel mogelijk burgers te beschermen.