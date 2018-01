Waarom valt Turkije Syrië binnen?

Turkije en de YPG

De YPG is een Koerdische militie die is opgericht in 2011. Ze strijden voor een autonoom Koerdische regio in Syrië, bij de grens met Turkije. Volgens de Turkse regering heeft de groepering banden met de Koerdische terreurgroep PKK, dat aanslagen pleegt in Turkije. Zo werd bijvoorbeeld bij de herovering van Raqqa door de YPG een vlag gehesen met het gezicht van Abdullah Öcalan, de leider van de PKK die in een Turkse cel zit. Turkije ziet de YPG als een grote dreiging aan hun grens. President Erdogan zei vorige week nog dat hij de "terreurnesten" wil opruimen.