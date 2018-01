Geld verdienen met YouTube? De drempel wordt hoger

Controverse Logan Paul

De YouTube-ster, met ruim 15 miljoen abonnees, plaatste eind vorig jaar een video die hij had opgenomen in een zogeheten zelfmoordbos in Japan. Hij was daar samen met vrienden naartoe gegaan.

Daar vonden ze een lijk, waar ze grappen over maakten en close-up-beelden van toonden. Dit leverde hem veel kritiek op, hij verwijderde de video en bood op 2 januari zijn excuses aan.