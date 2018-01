Wiebes noemt geen termijn voor schadeprotocol: 'Kan niet heksen'

In het debat beaamde Wiebes dat er binnen afzienbare tijd regels moeten komen. "Ja, dat is een delicate balans, maar dat vind ik ook een kracht van Nederland. We moeten er samen uitkomen met het regiobestuur en de maatschappelijke organisaties. Dat vind ik een ordentelijk proces."

Hij benadrukte dat ook de mensen die al schade hebben geleden, onder de nieuwe regeling moeten gaan vallen. "Het zou me vies tegenvallen als ik dat niet voor ze zou kunnen regelen."

Stevige operatie

Waarschijnlijk volgende week donderdag komt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) met een advies aan de minister. Het SodM denkt dat na de aardbeving van vorige week maandag in Groningen een flinke vermindering van de gaswinning waarschijnlijk noodzakelijk is.

Vrijwel alle partijen drongen er in het debat op aan dat dit advies wordt overgenomen. VVD-Kamerlid Yesilgöz-Zegerius zei: "Als het Staatstoezicht over twee weken gaat zeggen: we gaan verder naar beneden, dan zal er toch niemand zijn die zegt: dat moeten we niet doen".

Coalitiegenoot D66 sloot zich daarbij aan. "Als het Staatstoezicht nu zegt; het moet toch lager, dan baal ik ervan dat we dat niet al eerder wisten aan de formatietafel", zei Kamerlid Jetten. "Het nieuwe advies moet worden opgevolgd. Als de gaswinning de komende tijd verder naar beneden gaat, moeten we dat wat D66 betreft gewoon doen".