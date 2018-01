CDA en D66: formatie hield afwikkeling gasschade niet op

Coalitiepartners CDA en D66 ontkennen dat dat het door de lange kabinetsformatie komt dat er nog geen protocol is voor de afhandeling van de schade door de gaswinning in Groningen. Zondag zei premier Rutte in het televisie-programma Buitenhof dat hij dit ook zichzelf verwijt. "Als minister-president ben ik de eerst aan te spreken persoon."

Volgens CDA-leider Buma had de vorige regering de schade kunnen herstellen. "Sinds maart is er geen schade uitgekeerd, terwijl dat wel had gemoeten. Ik vind ook dat dat niet moet, maar het komt niet door de formatie, maar door een lange regeling die uitgevoerd had moeten worden", aldus Buma.

"We moeten zo snel mogelijk alles doen om het vertrouwen bij de Groningers te herstellen. Klachten moeten serieus worden genomen en de schade hersteld", zegt de CDA-leider.

'Te kort door de bocht'

D66-leider Pechtold zegt dat Rutte zelf inmiddels heeft gezien dat zijn uitspraak "iets te kort door de bocht was". Pechtold wil ook dat Groningers gauw geholpen worden, maar benadrukt dat minister Wiebes "niet in een paar weken alles kan veranderen".

De Groningse politiek eist dat premier Rutte en zijn kabinet snel, binnen twee weken, met een goed protocol komen voor de afhandeling van de schade bij aardbevingen.

Vanavond debatteert de Tweede Kamer met minister Wiebes over hoe Groningers met aardbevingsschade gecompenseerd kunnen worden. Dat schadeprotocol is er nog niet. Premier Rutte heeft gezegd dat het er voor begin februari moet zijn.