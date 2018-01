Rutte: dat het zo lang duurt in Groningen komt door kabinetsformatie

Premier Rutte zegt dat het door de lange kabinetsformatie komt dat er nog geen protocol is voor de afhandeling van de schade door de gaswinning in Groningen. Hij verwijt dat zichzelf ook. "Als minister-president ben ik de eerst aan te spreken persoon."

Rutte reageerde in het tv-programma Buitenhof op geïrriteerde reacties uit de provincie Groningen. Hij verwees vrijdag naar "regionale partijen" om te verklaren waarom er nog steeds geen nieuwe regeling voor de schade-afhandeling is. Daarmee wekte hij de indruk dat het aan de Groningers zelf ligt dat het zo lang duurt.

Nu was hij duidelijk: "Het ligt niet aan Groningen". In oktober al stuurde de provincie een voorstel voor het protocol naar Den Haag, maar daar is nog niet op gereageerd.

Enkele weken

Rutte herhaalde dat er zo snel mogelijk een schadeprotocol komt, maar wilde zich niet vastleggen op een aantal dagen. "Het wordt binnen enkele weken, het gaat geen maand meer duren".

In een schadeprotocol staat wanneer mensen in aanmerking komen voor een schadevergoeding, hoe en waar ze schade kunnen melden en hoe en door wie de claim wordt afgehandeld.

Tot april was er een protocol, maar dat is ingetrokken omdat de NAM daarin te veel invloed had. Het was de bedoeling dat er al op 1 juli een nieuw protocol zou zijn. Sinds april worden nieuwe schades nog wel opgenomen, maar nog niet afgehandeld. Ook duizenden oudere claims zijn nog niet beoordeeld.

Perspectief

Rutte zei verder dat er niet alleen huizen in oude staat hersteld moeten worden, maar dat er ook huizen duurzaam moeten worden gemaakt en dat de regio economisch perspectief moet krijgen. Als middel daarvoor ziet hij het streven om Groningen voorop te laten lopen bij het zelfvoorzienend maken van woningen.