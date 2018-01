Puzzelstukjes compleet: zaak tegen Deense uitvinder kan nu écht starten

De journalist vraagt of Madsen de onderzeeboot weer naar boven kan halen en Madsen vertelt met een bezorgd gezicht dat hij dat betwijfelt omdat het een fortuin zal kosten. "Nu wil ik alleen maar mee met deze politieagenten", zegt hij. De goudkleurige reddingsdeken fladdert in de wind, een cameraman valt er bijna over en Madsen verontschuldigt zich beleefd. Weinigen hebben op dat moment een gevoel van onraad bij Peter Madsen.

Het beeld dat de onderzeebootbouwer in die korte tijd heeft neergezet is die van een aardige, gepassioneerde man, die zojuist de Nautlilus, zijn levenswerk, heeft verloren, maar blij is dat hij zelf nog in leven is. Een man die onthutst is door wat hem is overkomen, maar onder alle omstandigheden de rust bewaart.