'Verzekeraars kunnen meer doen tegen wachtlijsten ggz'

Verzekeraars en instellingen moeten meer daadkracht aan de dag leggen om de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) terug te dringen. Dat maakt de Zorgautoriteit duidelijk in een rapport over wachttijden in de zorg dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De NZa coördineert de pogingen om wachtlijsten af te bouwen. Afgelopen zomer sprak toenmalig minister Schippers met de sector af dat die uiterlijk 1 juli 2018 weer binnen de normen zouden zijn. Maar dat wordt "een grote uitdaging", waarschuwde de Zorgautoriteit al eind december.

Wat verzekeraars kunnen en zelfs moeten doen als een patiënt dat wil, is bemiddelen en doorverwijzen naar een andere aanbieder die wel op tijd plek heeft. Ook de zorginstellingen zelf kunnen meer actie ondernemen; onder andere door tijdig aan de bel te trekken bij zorgverzekeraars en gemeenten als er lange wachttijden dreigen te ontstaan.

Trauma

De wachttijden in de ggz overschrijden al langere tijd de normen. Vooral patiënten met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en een licht verstandelijke beperking in combinatie met ggz-problemen hebben daar last van.

De NZa noemt het onacceptabel dat mensen te lang moeten wachten op noodzakelijke zorg waar zij recht op hebben. "Dit kan leiden tot een verslechtering van de gezondheidssituatie en daardoor tot een nog grotere zorgvraag", waarschuwt de Zorgautoriteit.

Meldpunt

Patiënten op een lange wachtlijst kunnen terecht bij een meldpunt van de NZa. De Zorgautoriteit kijkt dan wat er het beste kan gebeuren. De afgelopen tijd hebben zo'n honderd mensen contact opgenomen met het meldpunt. In sommige gevallen is het gelukt om snellere zorg te regelen, maar niet altijd.

"Dat onderstreept de urgentie van de wachttijden in de ggz", aldus de NZa. "Dat gevoel van urgentie wordt breed gedeeld door zorgverzekeraars. Tegelijkertijd zien we dat niet elke verzekeraar alle mogelijkheden benut om de wachttijden aan te pakken. Wij roepen daarom alle zorgverzekeraars op om extra stappen te zetten en initiatieven te nemen." Dat zou samen met de instellingen moeten gebeuren.

Vacatures

Er zijn volgens het beschikbare onderzoek veel verschillende oorzaken voor de lange wachtlijsten in de ggz. Eén daarvan is een tekort aan beschikbaar personeel. Zo waren er eind december 663 openstaande vacatures voor psychiaters.

Overigens zijn er in de gezondheidszorg ook op andere terreinen hardnekkige lange wachtlijsten. De NZa houdt zich daarom ook bezig met wachtlijsten bij medische specialismen zoals oogzorg, wijkverpleging, langdurige zorg en ambulancevervoer.