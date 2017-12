Gezocht in het hele land: 663 psychiaters (m/v)

Openstaande vacatures zijn overal in het land, maar met name buiten de Randstad is de nood hoog. Ggz-instelling Emergis in Zeeland kent verhuisbonussen van 20.000 euro en ook in Friesland zijn er 'aanbrengpremies' van 1500 euro voor iedereen die succesvol een psychiater aandraagt.

"We doen ons best om aantrekkelijk te zijn, bijvoorbeeld door flexibele uren te bieden, of te helpen met huisvesting of de kinderopvang", vertelt psychiater en bestuurder Ton Dhondt van GGZ Friesland. "Maar we moeten onze tekorten momenteel opvangen door zzp'ers die niet in dienst willen. Dat is een groot probleem, want die zijn duur en gaan weer weg. Ook kunnen ze allerlei eisen stellen, bijvoorbeeld dat ze geen crisisdiensten werken. Het personeel in loondienst begint zich af te vragen of zij geen gekke henkie zijn dat ze wel in vaste dienst blijven."

Mindfulness

Volgens voorzitter Damiaan Denys van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft Nederland vergeleken met andere landen veel psychiaters, maar is er een scheefgroei waardoor die niet altijd op de juiste plaats zitten. Hij ziet dat collega's de klassieke psychiatrie verlaten voor gebieden als mindfulness of stressreductie. "Ook daarbij speelt onmiskenbaar psychisch lijden, maar de vraag is of dit alles ook per definitie in de psychiatrie thuishoort."

Denys: "We hebben iets te weinig gezorgd voor onze psychiaters. We hebben het werk moeilijk gemaakt met allerlei wet- en regelgeving. Je merkt dat mensen daar hun buik van vol hebben. Door toenemende werkdruk, en het gebrek aan autonomie, vertrekken ze uit bepaalde posities en vinden ze hun weg naar ander werk waar ze zich prettiger in voelen. De grote uitdaging voor de komende tijd is: hoe kunnen we mensen verleiden om dat werkgenot te houden?"